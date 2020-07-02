Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası (2) 'KENDİNE ZARAR VERİYORSA, NEDEN HABER VERMEDİLER?

'KENDİNE ZARAR VERİYORSA, NEDEN HABER VERMEDİLER?'

Osmaniye'deki özel bakım merkezinde gözlerinin oyulduğunu, vücudunda ise morluklar ve ısırık izleri oluştuğu öne sürülen yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin Ateş (37) ablası Rengin Ateş, yemek yemediğini ve agresifleştiğini ilettikleri kardeşinin psikolojik ilaçlarının da değiştirildiğini başka bir tedavi uyguladığının kendilerine bildirildiğini kaydetti. Ateş, "Kardeşimin durumunu söylüyorlardı ama asla bu boyutta bir şey olduğunu haber vermediler. Biz kardeşim hastanelik olunca bunu öğrendik. Annem ve kuzenim hastaneye gidince kardeşimin her yerinde darp izleri, morluklar, çürükler varmış. Zaten telefonla görüntü çekmişler. Kardeşimin iki gözü de şuan yüksek derecede tahrip olmuş durumda. Adana'da bir özel hastaneye aldırdık, tedavi görüyor. Canımız yanıyor. Kurum yetkilileri bize 'kendisine zarar verdi, biz bir şey yapmadık' diyorlar. Madem kendisine bu kadar uzun süredir zarar veriyordu bize neden haber vermediler? Buna inanmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA