Yüzde 70 Engeline Takılan İşçiler Kadro İstedi

695 ve 696 sayılı, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili KHK'lar kapsamında yüzde 70 engeline takılan taşeron işçiler, haklarını aramak için basın açıklaması yaptı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde aşçı ve garson olarak çalışan ve yüzde 70 engeline takılan 85 işçi, Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı. Halihazırda çalışmaya devam eden işçiler, taşeron çalıştıkları firma yetkilileri tarafından kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle 31 Mayıs'tan itibaren işsiz kalacaklarını söyledi. Kadroya geçen diğer arkadaşları gibi çalışmaya devam etmek istediklerini belirten işçiler, "Bize üvey evlat muamelesi yapılmasın" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Garson olarak çalışan Zeynep Sarı, sosyal medya ve bazı kurumlara verdikleri dilekçelerle seslerini duyurmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamayınca basın açıklaması yapmaya karar verdiklerini belirtti. 31 Mayıs'ta sözleşmelerinin biteceğini ve kadroya geçen diğer arkadaşları gibi, Şehir Hastanesinde çalışmak istediklerini dile getiren Zeynep Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini ifade etti.

5 yıldır aşçı olarak çalıştığını kaydeden Çetin Şaştım ise, Türkiye genelinde 17 bin, Eğitim Araştırma Hastanesi Yemekhanesinde de 85 mağdur çalışanın bulunduğunu söyledi. Kendilerinin işsiz kalmasıyla, çocuklarının da mağdur olacağını belirten Çetin Şaştım, "AK Parti'ye üyeyim, ailem de üye. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle meydanlara dökülürüz. Ama ayrım yapılmasın, adalet istiyoruz" dedi. Çetin Şaştım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"85 kişi çalışan var, bir hafta sonra Şehir Hastanesine taşınılmasıyla birlikte işsiz kalacağız. Ne olacağımız belli değil. Hiçbir açıklama yapmadılar, sessizler. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızdan ayırım yapmadan adalet istiyoruz. Üvey evlat muamelesi de görmek istemiyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledik. Bir emirle burada on gün meydanları bekledik 15 Temmuz'da. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz. Adalet neyse bize de gelsin o adalet. Yine de sayın Cumhurbaşkanımızı destekler, yine de onun arkasındayız. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız da bize anlayış göstersin. Biz toplamda hastane personeli olarak çalışan 85 kişiyiz. Türkiye genelinde de 17 bin kişiyiz."

Basın açıklamasına katılan diğer işçiler de sonuna kadar haklarını arayacaklarını ifade etti. - KAYSERİ