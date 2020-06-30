Yüzde 50 zihinsel engelli kayıp genç aranıyor (2)
YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDUDenizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu.
30.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:33
YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan, yüzde 50 zihinsel engelli Sezer İncesu, Serinhisar ilçesi yakınlarında yolda yürürken bulundu. İncesu, evine götürülerek, ailesine teslim edildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: DHA