Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara
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İçişleri Bakanlığı, Bahçelievler, Zabıta, Polis, Yerel

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara Uyarılara rağmen yüzde 50'den fazla yolcu alıp, ayakta taşıdı Bahçelievler'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili...

30.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:45
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara

Uyarılara rağmen yüzde 50'den fazla yolcu alıp, ayakta taşıdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili olarak denetleme yaptı. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Minibüs şoförüne 204 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri yolcu sayısı ve toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması ile ilgili olarak denetleme yaptı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak, kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapılan ulaşım araçlarına uyarılarda bulunuldu. Yan yana oturan yolcular da boş koltuklara oturtuldu. Öte yandan durdurulan minibüslerdeki tüm yolcuların ve şoförlerin ateşleri ölçüldü. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Belirtilen yüzde 50 oranının üzerinde yolcu taşıdığı için polis ekipleri tarafından minibüs şoförüne toplamda 204 TL para cezası kesildi.

"Şoförün hatası vatandaş ne yapsın"

Minibüste seyahat eden Mehmet Ayten, "Normal koltukta oturuyorduk. Şoförün hatası vatandaş ne yapsın hangi aracı bulsa binmek zorundadır. Onların düşünmesi lazım. Ben de daha yeni bindim şoförün kendinin düşünmesi lazım. Para kazanmasını biz de isteriz. Böyle günde onlarında fedakarlık yapması lazım" dedi. Minibüste seyahat eden bir diğer yolcu ise kontrollerin sağlanıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu işe geç kaldığı için binmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara

Kaynak: İHA

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Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşırtan manzara

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