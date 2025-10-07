Yüzde 20 zam olursa asgari ücret kaç TL olur?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin 2026 yılı için yüzde 20 oranında bir asgari ücret zammı planladığını ileri sürdü. Bu iddia sonrası vatandaşlar, söz konusu oran gerçekleşirse asgari ücretin hangi seviyeye yükseleceğini araştırmaya başladı. Peki, yüzde 20 zam durumunda yeni asgari ücret kaç TL'ye denk gelir?

ÖZEL'DEN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET ZAMMI ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada hükümetin asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapmayı planladığını öne sürdü. Özel, bu hesaplamaya göre asgari ücretin yaklaşık 26 bin lira seviyesine yükseleceğini ifade ederek, "Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yalnızca yüzde 20 artırmayı düşünüyorlar. 26 bin lirada sabitleyip bir yıl boyunca değiştirmemekte kararlılar." şeklinde konuştu.

"EKONOMİ BÜYÜRKEN EMEKÇİ PAYINI ALAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara ulaştı" sözlerini de hatırlatan Özel, ekonomik büyümenin çalışanlara yansımadığını savundu. "Bir yanda yüksek büyümeden bahsediliyor, diğer yanda emekçilere yalnızca yüzde 20 zam reva görülüyor. Vatandaşın sırtındaki bu yük artık taşınamaz hale geldi." diyerek hükümetin politikalarını eleştirdi.

Yüzde 20 zam olursa asgari ücret yaklaşık 26 bin TL oluyor.