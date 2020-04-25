Yüzde 100 Milli Mücadele Sergisi sanatseverlerle sosyal medyada buluşturuluyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de sergilenmesi planlanan, "Yüzde 100 Mili Mücadele Sergisi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de sergilenmesi planlanan, "Yüzde 100 Mili Mücadele Sergisi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sergilenemeyince, evlerinden çıkamayan sanatseverler için sosyal medyada beğeniye sunuldu.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 6 şehirde ve İtalya'da düzenlenen kişisel resim sergisini, Kovid-19 nedeniyle 23 Nisan'da TBMM'de sergileyemediği için sanal ortama taşıdığını söyledi.

Yağlıboya tablo olarak 47 eserden oluşan sergiyi sosyal medyada sanatseverlerle buluşturduğunu belirten Eker, "Sergi, 19 Mayıs 1919 ve 23 Nisan 1920'nin 100. yılı için hazırlanmış kapsamlı bir projedir. Benim için sanatımda önemli bir süreç ifade etmektedir." dedi.

Projesinde Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin destansı kahramanlıkları, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğuna işaret eden Eker, "Serginin en önemli özelliklerinden biri de Milli Mücadele'nin başlangıç şehirlerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahını takip etmesidir. Sanatseverler sergi salonuna gitmeden eserleri Youtube'dan görebilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA