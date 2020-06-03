Yüz Yüze Telafi Eğitimleri Ne Zaman Başlayacak? MEB Açıkladı Yüz yüze telafi eğitimlerinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze telafi eğitimlerinin ne zaman başlacağı hakkında açıklama yaptı.

Yüz yüze telafi eğitimlerinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze telafi eğitimlerinin ne zaman başlacağı hakkında açıklama yaptı. İşte telafi eğitimleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı.

Yüz Yüze Telafi Eğitimi 31 Ağustos'ta Başlayacak

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı ve üç hafta süreceği bildirildi.

Uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran'da tamamlanacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır" cümlelerine yer vermişti.