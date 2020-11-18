Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Uzaktan sınavlar nasıl yapılacak?
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Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Uzaktan sınavlar nasıl yapılacak?

18.11.2020 19:58 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:02
Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Uzaktan sınavlar nasıl yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar 2020 yılının sonuna kadar açılmayacak. Bu durumda öğrenciler ve veliler sınavların nasıl yapılacağını merak etti. Peki, Yüz yüze sınavlar olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi olacak? Uzaktan eğitim son dakika detayları!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini açıkladı.

YÜZ YÜZE SINAVLAR OLACAK MI?

31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını, sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak." dedi.

Uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalarını sürdüren Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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