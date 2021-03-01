Yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? Kabine toplantısı kararlarına göre liselerde yüz yüze sınav olacak mı?

Yüz yüze sınavlar ne zaman olacağı lise öğrencileri tarafında merak ediliyor. MEB liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek açıklamasını yaptı. Diğer okullarda sınav olacak mı? Kabine toplantısı kararlarına göre liselerde yüz yüze sınav olacak mı?

Okulların açılış tarihi ile ilgili daha önce yapılan açıklamada 1 Mart tarihi verilmişti. Hafta sonu yapılan değerlendirmeler neticesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihi ve sınavlar ile ilgili duyuru geçti. Bu açıklama sonrası "Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? Lise yüz yüze sınavlar ne zaman?" soruları yöneltilmeye başlandı.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin, '8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek' dedi.

Okullar ne zaman açılacak? sorusu yoğun bir şekilde yöneltilirken Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.