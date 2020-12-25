Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Karneler dağıtılacak mı?

Korona tedbirlerince uzaktan devam eden eğitim sürecinde, sınavların yüz yüze yapılacağının açıklaması, öğretmenlerin tepkisini çekmişti. Peki, Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? MEB sınavlar ne zaman yapılacak?

Artan korona vakaları sonrasında okullar tatil edilmiş, uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Bu dönemde sınavların ve derslerin nasıl yapılacağı ise merak konusu olmuştu. Peki, MEB sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiler sonrası yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre sömestr tatilinden sonra şekillenecek.

KARNELER DAĞIITLACAK MI?

Okullarda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve buna göre not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.