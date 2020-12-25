Yüz yüze sınavlar ertelendi
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Yüz yüze sınavlar ertelendi

25.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:21
Yüz yüze sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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