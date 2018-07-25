Türk edebiyatının yaşayan 50 şair ve yazarının kendini, edebiyatını ve hayata bakışını anlattığı "Yüz Yüze Konuşmalar, Yaşayan Edebiyat" projesi tanıtıldı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılan toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, kültürün yüzyıllar boyunca hayatı iyiye, güzele ve doğruya dönüştüren bir simya olduğunu söyledi.

"Biz bu simya sayesinde Türk milletiyiz. Bu simya sayesinde dünyanın en uzak köşelerinde en garip kalplerinde silinmez izler bıraktık ve bırakıyoruz." diyen Arısoy, dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı inanç ve düşünceyle hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Kültürel iktidar tartışmalarına değinen Arısoy, "Biz bakanlık olarak dün ve bugün kültürün iktidar olduğu bir Türkiye hayaliyle çalıştık, çalışıyoruz. Bütün renklerin ve fikirlerin, bizi biz yapan değerlerin hakkını vermeye, onları gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Arısoy, projenin önemine dikkati çekerek, "Türk edebiyatının farklı kesimlerinde kültürümüzü inşa etme gayretindeki değerli şair ve yazarlarımızın kendi dünyalarının doğrularını, eksiklerini, müktesebatlarını cömertçe ikram ettiği bir kitabın ve projenin tanıtımı amacıyla bir aradayız. İnanıyorum ki bu isimler bu kitaplar sayesinde kültürün iktidarı perçinlenecektir." ifadelerini kullandı.

"Proje, yaşayan müzik, sinema ve görsel sanatlar olarak devam edecek"

Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni ise Türk edebiyatında bir ilki gerçekleştirmek, bu ilkin tanıtımını yapmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Devletin kültüre ve edebiyata verdiği desteği göstermesi bakımından projenin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Vayni, şöyle devam etti:

"İlk defa Türk edebiyatında 50 edebiyatçıyı, yazarı, şairi 50 uzman edebiyatçıyla karşı karşıya getirerek karşılıklı sözlü tarih çalışması yapılan bu çalışmanın sonucunda 2 cilt prestij eseri ortaya çıktı, proje kapsamında 15-20 dakikalık 50 belgesel film üretildi."

Telif haklarının güçlendirilmesiyle ilgili 27 meslek birliği olduğunu, telif hakları konusunda ilk derneğin ise 2 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Vayni, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüz Yüze Konuşmalar'ın, "Yaşayan Edebiyat" temasının ardından yaşayan müzik, yaşayan sinema, yaşayan görsel sanatlar ve yaşayan edebiyat olarak devam etmesini istediklerini kaydeden Vayni, amaçlarının gençlerin şair ve yazarları tanıması, bilmesi, öğrenmesi ve model alması olduğunu sözlerine ekledi.

"Bu projede devletimizin çok büyük desteği var"

Çalışmanın yayın kurulunu temsilen bir konuşma yapan Prof. Dr. Alaattin Karaca, kültür ve sanatın gelişmesi ve yayılmasında devletin elinde pek çok araç, gereç ve kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projede devletimizin çok büyük desteği vardır, imkan sunmuştur ve bu imkandan dolayı devletimize müteşekkiriz. Asla ve asla bu proje süresince devletimiz ilhama el uzatmamıştır, rahat ve özgürce çalışmamıza imkan sunmuştur. Devletimizin bu yönde gösterdiği çabaya da ayrıca müteşekkiriz."

Türk edebiyatının 50 şair ve yazarla sınırlandırılamayacağını vurgulayan Karaca, 50 ismin seçilmesinde nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

Karaca, "Bu projede siyasi görüşler, ideoloji, inanç ve benzeri sebeplerle kriter koyulmadı." diyerek, seçilen isimlerin farklı görüşlerden olmasının bunun delili olduğunu dile getirdi.

Daha sonra yapılan söyleşilerden hazırlanan belge filmlerden derlenen özet video ve 50 isim arasında en yaşlı edebiyatçı olan yazar Adnan Özyalçıner'in sözlü tarih çalışması ve belge filmi izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şaban Karataş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda yazar, şair ve edebiyatçının katıldığı program, proje kapsamında görüşülen edebiyatçıların, sahneye çıkarak yapılan çalışmalar hakkındaki duygularını paylaşması, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Şair ve yazarların geniş kitlelere, özellikle de genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan "Yaşayan Edebiyat" temalı sözlü tarih çalışması kapsamında edebiyat dünyasının 50 önemli ismiyle yapılan röportajlar 2 ciltlik bir kitapta toplandı ve 10-15'er dakikalık belge filmler hazırlandı.

Kitapta, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Rasim Özdenören, Gürsel Aytaç, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Sevinç Çokum, İnci Aral, Necati Mert, Mehmet Ragıp Karcı, Selim İleri, İbrahim Yıldırım, Cemil Kavukçu, Ali Haydar Haksal, Abdullah Uçman, Oğuz Demiralp, Abdülkadir Budak, Turan Koç, Enis Batur, Hüseyin Su, Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Şükrü Erbaş, Arif Ay, Veysel Çolak, Buket Uzuner, Semih Gümüş, Alim Karaman, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Mario Levi, Ömer Lekesiz, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Cihan Aktaş, Gürsel Korat, Necip Tosun, İhsan Deniz, Kayahan Özgül, Osman Konuk, Cemal Şakar, Fatma Barbarosoğlu, Sadık Yalsızuçanlar, Hüseyin Atlansoy, Ethem Baran, Leyla İpekçi, Sibel Eraslan, Mehmet Can Doğan ve Mehmet Narlı yer aldı.