YÜZ YÜZE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi'nin pandemi sebebiyle ara verdiği yüz yüze eğitimleri, normalleşme kararları ile tekrar başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi'nin pandemi sebebiyle ara verdiği yüz yüze eğitimleri, normalleşme kararları ile tekrar başladı.

Çocukların işbirlikçi diyaloglar ve fikir yürütmelerle felsefi sorgulama kazanımları ile bilişsel ve sosyal becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen Felsefe Atölyesi, alanında uzman eğitmenlerle devam ediyor. 8-14 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı Felsefe(P4C) Atölyesi 4 hafta boyunca sürecek. Atölye çalışması çocukların, yetişkinler ve çocuklar ile birlikte anlam arayabilecekleri bir alan yaratmasına olanak sağlarken, akıl yürütme konusunda ustalaşmalarını ve başkalarının da akıl yürütmelerine açık hale gelmelerine destek oluyor.

Her yıl düzenledikleri atölye çalışmalarını normalleşme kararları ile birlikte tekrar yüz yüze düzenleyebildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, 25 Ağustos'ta 10-12 yaş çocuklar için Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'ne gezi düzenleyeceklerini belirtti. Atölyelere katılmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar Çocuk Hakları Birimi'ne 0538 876 38 73 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Kaynak: Habermetre