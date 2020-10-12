Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı
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Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı

12.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:15

- Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı Bir motosiklette bir veli 3 öğrenci Gaziantep'te bir veli 3 çocuğunu yüz yüze eğitime motosikletle getirdi.

- Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı

Bir motosiklette bir veli 3 öğrenci

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir veli 3 çocuğunu yüz yüze eğitime motosikletle getirdi. Koronadan korunmak için maske takan veli ve çocukları kask takmamaları ise bir başka tehlikeye davetiye çıkarttı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması için bugün okullarda alınan tedbirlerle ilk ders zili çaldı.

Gaziantep'te alınan tedbirlerle ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Okulun ilk gününde bazı veliler yayan olarak öğrencilerini getirirken tehlikeli görüntülerde ortaya çıktı. Bir veli kask dahi takmadan üç çocuğunu motosikletle okula getirdi. Covid-19 nedeniyle uzun bir süredir okullardan uzak kalan öğrenciler oldukça heyecanlı olduğu gözlemlenirken bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin kronik rahatsızlığı olduğu için heyecanla geldikleri okullarından eve geri dönmek zorunda kaldı.

Okul bahçesine gelen veliler ise Okul Müdürü tarafından sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı. Öğrenciler ise okunan istiklal marşının ardından çalan ilk ders ziliyle sınıflara alındı.

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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