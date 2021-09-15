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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Yerel

- Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi Vali Çiçek, pandemiyle ilgili okullarda tedbirleri sıkı tuttuklarını bildirdi "Afyonkarahisar'da şu ana kadar korkulacak bir durum yok" "Söylemeye korkuyorum, ama nazar değemesin" Yüz yüze eğitimin başlamasıyla...

- Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi

Vali Çiçek, pandemiyle ilgili okullarda tedbirleri sıkı tuttuklarını bildirdi

"Afyonkarahisar'da şu ana kadar korkulacak bir durum yok"

"Söylemeye korkuyorum, ama nazar değemesin"

AFYONKARAHİSAR - Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'daki okullarda korona virüs ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar'da şu ana kadar korkulacak bir durum yok" dedi.

Pandemi sürecinde 1,5 okullardan uzak kalan öğrenciler geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okullarına kavuştu. Afyonkarahisar'da şuana kadar virüs nedeniyle kapanan herhangi bir okul bulunmazken Vali Gökmen Çiçek, rehavete kapılmadan pandemiye karşı önlemleri almaya azami gayret gösterdiklerini kaydetti. Korona virüste vaka sayısını kontrol altına aldıklarını kaydeden Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar pandemi süreci en başından itibaren çok şükür Allah'a kontrolümüzden çıkan bir durum olmadı ve sürekli kontrolümüz altında. Zaman zaman artsa bile kontrolümüz altında oldu. Ne yoğun bakımlar da çok büyük bir sıkıntı yaşadık ne de bulaş tahminlerimizin çok üstün de oldu. Fakat biz her zaman bir risk değerlendirmesin de Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olması, gurbetçisinin çok olması, dinlenme tesislerimiz de çok fazla ziyaretçi ağırlamak tan dolayı endişeliydik. Fakat şuana kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu konuda azami gayret gösterildi. Burada en büyük yaptığımız şey filyasyona çok büyük önem vermekti. Özellikle temaslıları ve pozitif vakaları çok ciddi şekilde izole etmeyi başarabilmiştik. Şu anda okullar yeni açıldı. Şu anki rakamlara göre de ben hep bunu söylerken aynısını söyledim korkarak söylüyorum nazar değmesin. Şu ana kadar böyle çok büyük bir sürprizle karşılaşmış değiliz. Kontrolümüz altında ve kontrol edebileceğimiz seviyede. Ama bu bizi rehavete sürükleyip, sıkıntıya yol açmasın diye dua ediyoruz. Okul da öğretmenlerimiz, okul idarecilerimizle yaptığımız toplantılar da onlar da azami gayret gösteriyorlar ama şu ana kadar korkulacak Afyonkarahisar'da bir durum yok" dedi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi
İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yüz yüze eğitimin başlamasıyla o kentte alınan tedbirler sonuç verdi - Haberler
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