Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı
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Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, okulların açılması ile birlikte polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da, okulların açılması ile birlikte polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri ve karma kadro birimlerinden müşterek ekipler oluşturularak, 5 bölgede bulunan tüm ilkokul, ortaokul, lise çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik7 Haziran Pazartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında 25 ekip toplam 47 personelin katılımı ile denetim uygulaması yapıldı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde yapılan denetim uygulamasında, 17 İnternet Salonu, 4 Oyun Salonu, 2 Kafe/Kahvehane, 3 İddia Bayii, 16 Büfe, 22 Park/Bahçe, 8 okul servis aracı denetlenmiş, 92 okul çevresi kontrol edilip, 240 şahıs incelendi.

Yapılan denetimlerde, 1 şahıs yoklama kaçağı olması nedeni ile gerekli tebligat yapılarak serbest bırakılırken, okul çevresinde 7 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan toplam bin 8 TL cezai işlem uygulanmış, tütün satışı yapılan 1 işyerinde 5 kilo açık tütün ile 120 paket kaçak sigara tespit edildi. Ele geçirilen ürünler, işlemleri yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.

Tüm okulların eğitime başladığı7 Haziran Pazartesi günü okul kolluk ve güvenli eğitim görevlileri okullarda görev aldı. Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğünce okullar çevresindeki uygulamalara periyodik olarak devam edileceği duyuruldu. - ANTALYA

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı
Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı
Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte, okul çevrelerinde denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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