Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/
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Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/

12.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:43

Öğrencilerden detaylar Öğrencilerin okula girişleri Polis ekiplerinin broşür dağıtması Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12.

Öğrencilerden detaylar

Öğrencilerin okula girişleri

Polis ekiplerinin broşür dağıtması

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Kırklareli'ndeki okullara öğrencileri aileleri getirdi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - KIRKLARELİ/EDİRNE/

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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