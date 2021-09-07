Yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına Mehmetçik'ten Türk bayraklı sürpriz
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Yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına Mehmetçik'ten Türk bayraklı sürpriz

Yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına Mehmetçik'ten Türk bayraklı sürpriz
Habermetre - Haberler | Toplum

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okul girişinde Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerle karşılayarak gönüllerine dokundu.

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okul girişinde Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerle karşılayarak gönüllerine dokundu.

Uzun bir süredir korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimden uzak olan öğrenciler, ilk ders ziliyle 2021-2022 eğitim öğretim yılına başladı. Eğitime başlayan öğrencilere sürpriz yapan jandarma ekipleri, merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Taşoluk Imam Hatip Ortaokulu önünde çocukları karşılayarak onlara bayrak, balon ve boyama kitabı hediye etti. Çocuklara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunan Mehmetçikler, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Çocuklar, ekiplerin beraberinde getirdikleri dedektör köpekleri sevip, fotoğraf çektirerek, güne yüksek motivasyonla başladı. Hediyelerini alan çocuklar, okul bahçesine geçerek, İstiklal Marşı'nın okuyup ardından sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

"Bize Türk bayrağı getirdiler ve heyecanımıza ortak oldular"

Uzun zamandan sonra okula geldiklerinde karşılarında Mehmetçiği gördüklerini belirten 7. sınıf öğrencisi Delila Bingöl, "Çok mutlu olduk ve heyecanlıyız. Bizleri hediyelerle karşıladılar. Bize Türk bayrağı getirdiler ve heyecanımıza ortak oldular. Köpekleri sevdik, çok tatlıydı ve köpeklerle fotoğraf çektirdik" dedi.

Öğrencilerden Nehir Özkal ise salgından dolayı okulların kapalı olduğunu belirterek, "Okula geldiğimizde jandarmadaki ağabeylerimiz ve ablalarımız bizi karşıladı. Bizlere çeşitli hediyeler verdiler. Jandarmaya çok teşekkür ederiz. Okulu çok özlemiştik" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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