Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin ailelerine uzmanından tavsiyeler

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas, 15 Şubat'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin, Kovid-19 salgını sürecinin olumsuz atmosferinden çıkması için ailelere sağlıklı iletişim kurma ve sosyalleşme tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle eğitim sisteminde değişikliklerin ortaya çıktığını ve çocukların eğitim öğretim faaliyetlerini evden yürütmek zorunda kaldığını söyledi.

Okulu sadece öğrenciler için bir öğretim ortamı olarak değerlendirmemek gerektiğine dikkati çeken Ayas, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla kurduğu ilişki ve iletişime bağlı olarak duyusal-sosyal gelişimlerini de etkileyen bir süreç okul ortamı. Öğretimden farklı olarak okul, çocukların hayata hazırlanma sürecinde iletişim kurma, karşılaştıkları problemleri çözebilme becerilerini geliştirme açısından önemli." dedi.

"Salgın nedeniyle aşırı titiz yaklaşımlar obsesif davranışları ortaya çıkarır"

Özellikle sağlık gibi mesleki alanlarda çalışan ebeveynlerin, eve gelememesi nedeniyle çocuklarını görememe gibi sorunlarının ortaya çıktığına değinen Ayas, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, özellikle bu süreçte duygusal anlamda desteklenmesi açısından gösterecekleri tutum ve davranışların önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ayas, sürecin olumsuz etkilerinden birinin de çocukların korku ve kaygılarının artması olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle hijyen açısından sürekli ellerinin yıkanması gibi gösterilen aşırı titiz yaklaşımlar çocuklarda obsesif davranışların ortaya çıkmasında önemli bir faktör. Ailelerin, okullardaki maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda çok aşırı şekilde uyarılarda bulunması ciddi manada çocukların kaygılarının artması, okula gitme korkularının oluşmasına önemli derecede etki edebilir. Yine okullardan belli bir dönem uzak kalan öğrencilerin uyumla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Özellikle okula yeni başlayanlarda daha fazla görülebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını desteklemesi ve uyum noktasında onlara yardımcı olması gerekir."

"İmkanı olan aileler çocuklarını okula kendileri bıraksın"

İmkanı bulunan ailelerin bu süreçte çocuklarını kendilerinin okullara götürmesinin salgın önlemleri anlamında gerekli olduğunu ifade eden Ayas, çocukların, uzun süredir aileleriyle evlerde kaldıkları için ayrılma anksiyetesi yaşayabileceğini, dolayısıyla yeni süreçte ailelerin çocuklarıyla okula gidip çıkışta onları almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ayas, salgın tedbirleri konusunda sürekli komutların verilmesinin çocukların kaygılarının artmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla sürekli şekilde hatırlatılması, belli bir süreden sonra çocuklarda duyarsızlaşmaya neden olabilir. Bu tür direktiflerin belli aralıklarla verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere, bunun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşanan önemli bir süreç olduğunun anlatılmasının önem taşıdığını ifade eden Ayas, tüm öğrencilerin, diğer arkadaşlarının da hep aynı sorunları ve sıkıntıları yaşadığını düşünmesi gerektiğini belirtti.

Ayas, çocukların yüz yüze eğitim sürecinde salgının etkilerini atlatabilmesi için ailelere şu önerilerde bulundu:

"Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ya da sanal ortamda arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirmeli, bağlarını koparmamalı. Salgın sürecinin en olumsuz etkilerinden biri, çocukların sürekli internet ortamına ve ekrana maruz kalmasıyla ortaya çıkan bağımlılıklar ya da dikkat eksikliği konuları. Ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak bu süreci yönetmesi ve öğrencilere rol model olması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek