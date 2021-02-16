Yüz yüze eğitime ara verildi! Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim olacak?
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Yüz yüze eğitime ara verildi! Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim olacak?

16.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:41
Yüz yüze eğitime ara verildi! Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim olacak?

Yüz yüze eğitime ara verildi! Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim olacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim! Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime ara verildi! Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflarda yüz yüze eğitim olacak? Yüz yüze eğitim kararı alan üniversiteler!

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verildi. İstanbul Valiliği eğitime kar sebebiyle 1 gün ara verildiğini bildirdi. Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 17 Şubat Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitimin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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