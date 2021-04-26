Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi
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Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi

Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğittim Bakanlığı, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğittim Bakanlığı, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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