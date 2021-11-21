Yüz yüze eğitimde son durum ne? Kaç sınıf kapatıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 haftalık ara tatilin ardından yarın kapılarını öğrencilere açacak okulların son durumuyla ilgili konuştu. Koronavirüs nedeniyle 66 sınıfın kapalı olacağını belirten Özer, iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmenlerin oranının da yüzde 93 olduğunu ifade etti.

YÜZ YÜZEEĞİTİMDE SON DURUM NE?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Koronavirüs nedeniyle 66 sınıfın kapalı olacağını belirten Özer, iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmenlerin oranının da yüzde 93 olduğunu ifade etti.

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Tedbirlerin aynı sıkılıkta uygulanmaya devam edeceğini belirten Özer, "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞILAMA ORANI YÜKSEK"

Bakan Özer açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."

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