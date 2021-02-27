Yüz yüze eğitimde hijyene dikkat

1 Mart Pazartesi gününden itibaren okullarında ders zili çalacak öğrencilerin, yüz yüze eğitimde hijyene dikkat etmesi gerektiğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, "İlk olarak okul girişlerine ve sınıf girişlerine el antiseptikleri konulmalı.

1 Mart Pazartesi gününden itibaren okullarında ders zili çalacak öğrencilerin, yüz yüze eğitimde hijyene dikkat etmesi gerektiğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, "İlk olarak okul girişlerine ve sınıf girişlerine el antiseptikleri konulmalı. Eller sık ve doğru şekilde yıkanmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı ve büyüklüklerine göre mevcut sayısı açısından gerekli planlamalara dikkat edilmeli" dedi.

1 Mart Pazartesi gününden itibaren özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyindeki ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için ders zili çalacak. Uzmanlar, okullarda Kovid-19 için önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, önlemlerin okul girişinden itibaren alınması gerektiğini belirterek öğretmen ve öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

ÖNLEMLER DOĞRU İLETİŞİM METOTLARI İLE AKTARILMALI

Öncelikle alınacak önlemlerin doğru iletişim metotları ile aktarılması gerektiğini söyleyen Ece, "İlk olarak okul girişlerine ve sınıf girişlerine el antiseptikleri konulmalı. Eller sık ve doğru şekilde yıkanmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı ve büyüklüklerine göre mevcut sayısı açısından gerekli planlamalara dikkat edilmeli. Okullarda Kovid-19 eylem planı oluşturulmalı ve okul yönetimi, eğitmenler ve idari kadroda bu amaçla görevlendirmeler yapılmalı. Hizmet içi ve öğrencilere yönelik eğitim planları yapılmalı. Eğitimlere veliler de dahil olabilmeli. Çünkü kolektif bir bilinçlenme ile salgından korunabiliriz. Bu yüzden Kovid-19'a yönelik mücadelenin evden başladığı eğitimlerde vurgulanmalı" dedi.

"VERİLECEK EĞİTİMLER ÖNEMLİ"

Okul binalarında sınıf, koridor gibi ortak alanların temizliğinin uygun dezenfektan ve temizlik malzemeleri ile yapılmasına ekstra dikkat edilmesi gerektiği belirten Ece, "Yemekhane, kütüphane, kantin kullanımı kullanıcı sayısı açısından kısıtlanmalı. Yine bu alanlarda yemek yeme-içme kısıtlanmalı. Çünkü enfeksiyon damlacık yolu ile hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Verilen eğitimde çocukların birlikte yaşadığı aile fertlerinde ve kendilerinde hangi durumlarda hekime başvuracakları ve okul yönetimine bilgi verecekleri vurgulanmalı. Maskenin kullanımı küçük çocuklara detaylı bir şekilde anlatılmalı. Yine küçük çocukların antiseptik kullanmalarına dikkat edilmeli. Ağza götürme ve yutma açısından riskli olabilir" diye konuştu.

ÖZEL EKİPLER OLUŞTURULMALI

Okul tuvaletleri ve lavabolarında da kişi sınırlaması yapılması gerektiğinin altını çizen Ece, atık denetiminin de önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların özellikle tozla temas ettiği sıra, kapı kolları, tahta gibi alanların uygun materyallerle sık temizliğinin yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar ve öğretmenlerin maske kullanımı mutlaka denetlenmeli. Okul içerisinde bu amaçla bir ekip kurulmalı. 2 yaş üzeri tüm çocuklar maske takabilir. Maskenin nasıl takılacağı ve atılacağı öğretilmeli, ağız ve burnu kapatıp kapatmadığı kontrol edilmeli. Bu yüzden sınıflarda yeterli sayıda maske bulundurmak gerekiyor."

KLİMALARA DİKKAT

Okul içi havalandırma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ece, "Klimaları uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Kovid-19 dışında da diğer solunum sistemi ajanlarına dikkat edilmeli. Çok yakın (1 metre) temaslarda maske, siperlik ve gözlük kullanılması bulaş riskini azaltacaktır. Yine sınıfların yerleşim planları revize edilmeli, yüz yüze oturma engellenmeli. Temaslı takibi ve bulaşın azaltılması amacı ile öğrenciler hep aynı yerde oturtulabilir. Bu süreçte ortak derslerin yapılması uygun olmayacaktır. Öğrencilere ortak malzeme kullanmalarını engellemekte de fayda var" dedi.

Her sınıfın farklı saatlerde teneffüslere çıkması konusunda uyarılarda bulunan Ece, "Okulda asansör var ise kullanımında kişi sınırlaması yapılmalı. Öğrenci veya öğretmenlerden Kovid-19 pozitifliği saptanması halinde temaslı olanlara test yapılmalı ve sınıfların kullanımına ara verilmeli. Okullarda tüm bu önlemleri aldığımızda ve bunların eğitimini verdiğimizde Kovid-19'a karşı ciddi anlamda riski azaltmış olacağız" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı