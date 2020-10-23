Yüz yüze eğitimde 3. aşama ne? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitimde son durum!

Koronavirüs sebebiyle başlayan online eğitim yerini yüz yüze eğitime bırakmaya başladı. Peki, Yüz yüze eğitimde 3. aşama ne? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitimde son durum!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda 3. aşamada olunduğunu vurguladı. Yüz yüze eğitimde 3. aşama ne? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yüz yüze eğitimde son durum!

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 3. AŞAMA NE?

Koronavirüs kapsamında okullar online eğitime geçmiş ve yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimde 3. aşama gündeme geldi. Peki yüz yüze eğitimde 3. aşama ne? Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın 2 Kasım Pazartesi günü başlayacağını belirterek, 5. sınıflarda haftada 2 gün 12 ders saati, 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağını ifade etti. İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.