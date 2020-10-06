Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okullar ne zaman, nasıl açılacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıfları kapsıyor?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin olduğu kadar öğretmenlerin de aklını meşgul eden konular arasında bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime geçecekleri tarihi açıkladı. Peki, okullar nasıl açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak?