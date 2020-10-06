Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okullar ne zaman, nasıl açılacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıfları kapsıyor?
Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin olduğu kadar öğretmenlerin de aklını meşgul eden konular arasında bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime geçecekleri tarihi açıkladı. Peki, okullar nasıl açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hangi okulların ve sınıfların yüz yüze eğitime geçeceklerini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir sınıflardan uzak olan öğrenciler ve öğretmenler, okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu merak ediyor. İşte, detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Bakan Selçuk, merak edilen konular hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak okullarda 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. Koronavirüse karşı okullarda ve sistemde alınan önlemler çerçevesinde öğrenciler haftada iki gün okulda olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Koronavirüste risk hala devam ederken, yüz yüze eğitimin zorunluğu konusunda da açıklamada bulunan Ziya Selçuk, ''Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Velilerimizin sürecin iyi yönetildiğini gördüğünde rahatlayacağına eminim.'' ifadelerini kullandı.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Selçuk, ''Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, kayıpların nerede olduğunu dikkate alarak aşamalı olarak eğitime geçiyoruz. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız.'' dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?
21 Eylül'de 1. ve okul öncesi eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmeler neticesinde alınan kararla, 12 Ekim'de açılacak okullar ve sınıflar arasında ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okulları yer alıyor.