Yüz yüze eğitim yarın başlıyor mu? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine Toplantısı eğitim kararları nelerdir?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Yüz yüze eğitim yarın başlıyor mu? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine Toplantısı eğitim kararları nelerdir? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlayacak mı? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıklıyor. Peki, Yüz yüze eğitim yarın başlıyor mu? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kabine Toplantısı eğitim kararları nelerdir?

YÜZ YÜZE EĞİTİM YARIN BAŞLIYOR MU?

Toplantıya saatler kala İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili ise önemli bilgiler verdi.

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor. Detayları paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz...

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak. Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecek. Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecek. Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık. 19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES'E TEBRİK

19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik. Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.

OTOYOL PROJELERİ

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

FİLYOS LİMANI HİZMETE AÇILIYOR

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

"KATETMEMİZ GEREKEN ÇOK MESAFE VAR"

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için katetmemiz gereken daha çok mesafe var.

POLONYA'YA İHRAÇ EDİLEN SİHA'LAR

Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.