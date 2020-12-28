Yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitin ne zaman bitecek?

Online eğitim devam ederken yüz yüze eğitim hakkında açıklama geldi. Yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitin ne zaman bitecek?

Yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitin ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

YÜZ YÜZE EĞİTİM UZATILDI MI?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL SAĞLANIR?

İlk olarak e-okul bilgileri ile EBA'ya giriş yapılır ve bir şifre belirleyerek ilgili alanlar doldurulur. Şifre unutma durumuna karşılık tercihe göre e-posta ve telefon numarası da girilebilir. Bu alanlar profilim alanından yeniden düzenlenebilir?

e-Devlet bilgileri ile ebeveyn, EBA'ya giriş yaparak şifre alır. Ya da öğretmen, e-Devlet şifresi ile MEBBİS bilgileri aracılığı ile EBA'ya girerek şifre edinebilir. Böylelikle öğrenci, veli ya da öğretmeninin aldığı şifre ile EBA'ya giriş yapabilir. Belilenen şifre kutucuklara girilir ve tercihe göre e-posta ile telefon numarası da eklenebilir.

Öğrenciler EBA sistemine, T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabilirler.