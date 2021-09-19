Yüz yüze eğitim teknolojik ürün satışını artırdı

MediaMarkt'ta tablet satışlarında eylülün ilk haftasında ağustosun son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık artış yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt mağazalarından ve mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan veliler, yüz yüze eğitimin başladığı eylülün ilk haftası teknolojik ürün satışlarını artırdı.

Şehir değiştiren öğrenciler için beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde indirimler düzenleyen MediaMarkt, TV kategorisinde özellikle giriş seviyesi LCD cihazlarda yüzde 15, OLED TV'lerde ise yüzde 10'luk artış elde etti.

Tüm öğrencilerin okul ihtiyaçları için tablet, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi ürün kategorilerinin yanı sıra şehir değiştiren veya eve çıkan öğrenciler için beyaz eşya veya televizyon gibi kategorilerde de indirim gerçekleştiren MediaMarkt, bu kampanya dönemine dair verilerini açıkladı.

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de gerçekleştirdiği kampanyalar ile eylülün ilk haftasında, bir önceki haftaya oranla tabletlerde yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda ise yüzde 40'lık artış elde etti. Velilerin mediamarkt.com.tr'de en fazla arama yaptığı ürün olan akıllı saatlerde yüzde 25, çocuk saatlerinde ise 4 katlık artış gerçekleşti. Bu artış oranı akıllı telefonlarda yüzde 10, projeksiyon cihazlarında ise yüzde 50 olarak seyretti.

Öte yandan, MediaMarkt Türkiye, 2021 yılının en yüksek satış adedi haftasına ulaştı.