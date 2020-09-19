Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor

Önlemler alındı, hazırlıklar tamamlandı.

19.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:52

Önlemler alındı, hazırlıklar tamamlandı. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de korona virüs tedbirleriyle başlıyor. İlk zil birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için çalacak. İlk hafta uyum haftası olacak ve öğrenciler sadece bir gün okula gidecek.

Tedbirler kapsamında sınıf mevcudu ikiye bölünecek. İlk grup pazartesi salı ders yapacak, perşembe ve cuma günü ikinci grup eğitimini alacak. Çarşamba günü ise derslere ara verilecek.

Sınıflardaki oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı, sıralara uyarı yazıları yapıştırıldı. Belli noktalara da dezenfektanlar yerleştirildi.

Öğrenciler 30 dakikadan oluşan 5 ders işleyecek her ders arasındaysa 10 dakikalık tenefüs olacak. Fiziki mesafe kurallarına okul bahçesinde de dikkat edilecek.

Uyum haftasının ardından yüz yüze eğitimin ikinci haftasında ise iki gün okula gidilecek. Diğer sınıfların yüz yüze eğitiminin ne zaman başlayacağı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine netlik kazanacak.

(İHA)

Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Adnan Menderes Canan Kaftancıoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Babel Adem Büyük Erol Bulut Vedat Muriqi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Adana Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:59:07. #1.14#
title