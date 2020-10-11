Yüz yüze eğitim öncesi Mamak'taki okullara dezenfekte

Mamak Belediyesi, Pazartesi günü açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Mamak Belediyesi, Pazartesi günü açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte ederek hazır hale getirdi. Okullar baştan sona özel bir solüsyonla dezenfekte edilirken, okulların bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.

Ankara'da, Mamak Belediyesi'ne ait ilaçlama ekipleri, 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

"Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım"

Gece gündüz sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibinin virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamaklı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Mart ayından bu yana aldığımız tedbirler, hemşehrilerimizin duyarlılığı ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla inşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de sosyal mesafe ve hijyen konusunda her birimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı