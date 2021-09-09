Yüz yüze eğitim öğretim yapan 14 Anaokulu öğretmenine "Başarı Belgesi" verildi

COVID-19 küresel salgını tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim öğretime engel oldu. Özel ve resmi okullar salgın döneminde uzaktan eğitime geçerken bazı öğrenciler TRT EBA üzerinden derslerini takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda salgın döneminde ana okullarıbazı dönemlerde yüz yüze eğitim öğretim faaliyetinigerçekleştirdi.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren anaokulları pandemi dönemindemaske, mesafevehijyen kuralına uyarak eğitim öğretimfaaliyetleridevam ettiler. Yunusemre KaymakamıAtillaKantay salgın dönemi içerisinde yüz yüze eğitim öğretimyapan 14Anaokulu öğretmenine"Başarı Belgesi"verdi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşyaptığı açıklamada " Yunusemre KaymakamımızAtillaKantay'a eğitim öğretim faaliyetlerinde gerek okul müdürlerimizin müdür yardımcılarımızın ve öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırıcı yönünde"Başarı Belgesi" iletaltifetmesi nedeniyle Yunusemre Kaymakamımız AtillaKantay'a şükranlarımı sunuyorum. Salgın dönemi zor bir süreçti.Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitim öğretim gerçekleştirdi.Bu süreç içerisinde bizde öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. 14 anaokulu öğretmenimiz dönem içerisinde salgın sürecinde öğrencileri ve kendilerinikoruyarak eğitim faaliyetlerini sürdürdüler. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.Yunusemre ilçemizde yüz yüze eğitim devam ederken hiç bir anaokulumuz ve hiç birana sınıfımız COVİD-19 salgını nedeniyle karantinaya alınmamıştır. Yunusemreilçemiz tüm okullarmaske mesafe hijyen kuralına uyarak eğitim öğretimfaaliyetleri yapıldı. Anaokullarımızbaşta olmak üzere 106 okulumuzOkulum Temiz Belgesialdı"şeklinde konuştu.

Öğretmenleriseyeni eğitim öğretim yılı için eğitim öğretimehazır olduklarını belirterek "meske, mesafevehijyen ilk şartımız.Bu doğrultudabizler eğitim öğretimehazırız.Bu başarı belgesini bizlere uygungörenYunusemre KaymakamımızAtillaKantay'a veher zamanokullarımızla bizzat ilgilenenYunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş 'a ve emeğigeçenlereteşekkür ederiz." ifadelerinikullandılar.

Kaynak: Bültenler