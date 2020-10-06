Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?
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Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

06.10.2020 08:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:41
Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?

2, 3, 4 ile 8 ve 12. sınıflar için eğitim başlayacak. Peki,yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Önlemler dahilinde 12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitim açılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK?

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Koronavirüs kapsamında gerçekleşecek eğitmde alınan önlemleren bazıları, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Velilerin en merak ettiği konulardan biri eğitimin zorunlu olup olmaycağı oldu. Bu konuda herhangi bir açıklamada yapılmadı. Açıklanan bilgilere göre okula gitmenin zorunlu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

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