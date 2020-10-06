Yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?