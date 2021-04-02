Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması

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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması

Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Eğitim öğretim takvimi ile okulların durumu pandemi döneminde veli ve eğitimcilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla illere göre risk haritası da yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceği bildirildi. Buna göre okullarla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'deki ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları;

Okullara devam konusunda artışlar devam ediyor. Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her ilin kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor.

Okulları açık tutma isteğimize rağmen sağlık öncelik prensibimizden dolayı diğer ülkelere göre okulları daha fazla kapalı tuttuk. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim.

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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