Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması

Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim" ifadelerini kullandı.