Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğretmenlerin 31 Ağustos'ta okullara geleceğini belirterek, öğrencilerin ise 6 Eylül'de okula başlayacaklarını söyledi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Son dakika: Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde…

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, okulların Eylül ayında açılmasının planlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."