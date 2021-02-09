Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı'nın ardından merak edilen başlıklardan biri de yüz yüze eğitim oluyor. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalara yer veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunmuş ve yüz yüze eğitim ile ilgili ayrıntıları açıklamıştı. Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusu için 15 Şubat ve 1 Mart tarihini işaret etti ve ayrıntıları açıkladı. 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde özel okullar, anaokulları, 8. ve 12. sınıflar Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel okulların 8. ve 12. sınıfları için Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde öğrencilerin sınıflardaki yerlerini alacaklarını söyledi.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Milli Eğiti Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren köy okullarının yüz yüze eğitime geçecek olmasını değerlendirdi; "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması." dedi.

"KISA VADEDE MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Selçuk, 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değindi. Bakan Selçuk, kademeli yüz yüze eğitime vurgu yaptı, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.

Bakan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.

OKULLAR İÇİN PLANLANAN TAKVİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel okulların 8. ve 12. sınıfları için Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde öğrencilerin sınıflardaki yerlerini alacaklarını söylemişti.

ORTAOKUL 5, 6 ve 7. SINIFLAR AÇILACAK MI?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan eğitim platformu TRT EBA TV üzerinden görüyor.

21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmeye başlansa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren askıya alındı, öğrenciler yeniden uzaktan eğitim görmeye başladı.

22 Ocak'ta başlayan sömestr tatili 3 hafta sürecek ve öğrenciler 15 Şubat tarihinde ders başı yapacak. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021'de sone erecek. Öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

LGS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacak.

YKS 2021 NE ZAMAN?

YKS 2021 sınavı ise 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.