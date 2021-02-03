Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula başlayacak?

Yapılan Kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs sürecinde eğitime online olarak devam edildi. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşü sonrası toplanan Kabine toplantısı açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları netleşti. Köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta tam zamanlı olarak, ilkokullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart'ta haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlıyor. Bu dönem de devam zorunluluğu olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. COVID-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.