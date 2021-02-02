Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman başlayacak?
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman başlayacak?

02.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:30
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman başlayacak?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman başlayacak?

Online devam eden eğitim ne zaman bitecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden online eğitim bitiyor. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: "Köy okullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim-öğretimin açılması kararını aldık. 8 ve 12 sınıflarda 1 Mart'ta eğitim-öğretim kademeli olarak başlayacak" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili şunları söyledi; "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kabine toplantısında alınan kararlara göre köy okulları 15 Şubat'ta açılacak. Bunun dışında yapılan açıklamaya göre 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Yani köy okulları 15 Şubat 2021 tarihinde açılması beklenirken, 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart tarihinden itibaren açılması bekleniyor.

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