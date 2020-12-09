Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okular 4 Ocak'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı yeni açıklamalar sonrası okulların ne zaman açılacağı yeniden gündeme geldi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okular 4 Ocak'ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açıldıktan kısa bir süre sonra yeniden online eğitim olarak Zoom ve Eba üzerinden devam etmeye başladı. Artan koronavirüs vakaları sonrası, okulların 4 Ocak'ta açılacağı açıklanmıştı. Peki, okullar 4 Ocak'ta açılacak mı?

OKULLAR 4 OCAK'TA AÇILACAK MI?

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik net bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında, '20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı son açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart"Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı..

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti..

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi..

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:.

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."