Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara tatilden sonra yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara tatilden sonra yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

13.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:29
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara tatilden sonra yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika! Bugün itibariyle bir haftalık ara tatile giren okullar artan vakalar sebebiyle yeniden açılacak mı? Bir hafta sonra okullar yeniden açılacak mı? Ziya Selçuk "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi. Peki Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bugün yüz yüze eğitime devam eden okullar 1 haftalık ara tatile girerken, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği veliler tarafından merak edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve ara tatille ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün yüz yüze eğitime devam eden okullar 1 haftalık ara tatile girerken, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği veliler tarafından merak edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve ara tatille ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ZİYA SELÇUK TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI!

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara tatilden sonra yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

Açıklamalarında vatandaşlara maske çağrısında da bulunan Selçuk tüm kademelerde eğitime dönülmesi için herkesin desteğinin gerektiğini vurguladı ve "Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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