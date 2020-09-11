Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim bitecek mi? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?
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Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim bitecek mi? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıklamıştı. Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusunun yanıtı da geldi. Sağlık Bakanlığı'nın da önerisiyle koronavirüs vaka oranları dikkate alınarak yüz yüze eğitime bir süre daha ara verilmesini önermişti. Peki, okullar ne zaman, nasıl açılacak?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim bitecek mi? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?
11.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:01

MEB, 81 ile yüz yüze eğitimin detaylarını içerin yazı gönderdi. Buna göre, aşamalı olarak eğitim alacak öğrenciler, aynı zamanda EBA TV desteği ile uzaktan eğitim de gerçekleştirebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okullar nasıl açılacak? İşte, MEB'in açıkladığı ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da daha önce duyurduğu gibi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılan okullar, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile öğrencileri ağırlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk'un imzasıyla 81 il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda yer alan bilgiye göre; ihtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati suresiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada iki gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

UZAKTAN EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Türkçe, matematik, hayat bilgisi dersleri ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek. Bu nedenle uzaktan eğitim tamamen kalkmış olmayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

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