Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
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Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? sorusu oldu. Peki, Okullar kapandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

"EĞİTİMDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK SINAVLAR ERTELENECEK"

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

Buna göre anaokulu, kreş, orta son ve lise son sınıflar dahil tüm kurularda yüz yüze eğitime ara verilirken tüm sınavlarda ertelenecek.

Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

  • - 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
  • - Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
  • - Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecek.
  • - Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.
  • - Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
  • - Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
  • - Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.
  • - İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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