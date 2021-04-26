Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? sorusu oldu. Peki, Okullar kapandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?