Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Normalleşme süreci kapsamında online eğitim devam ederken bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği belirtildi. Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?