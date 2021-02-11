Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, sınav ve dersler online ortamdan yapılmaya başlanmıştı. Öğrenciler ve aileler yüz yüze konusunda araştırma yapıyor. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı, 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere koronavirüse ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Daha sonra alınan kararlara ilgili açıklama yaptı. Çok merak edilen yüz yüze eğitim başlayacak mı, 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak konuları da cevaplandı. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı, 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.