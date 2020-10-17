Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi

17.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:06

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda okullar, 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitime başladı. Bakanlık daha sonra 12 Ekimde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacağı, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağı belirtilmişti. Kırtasiyeci Remzi İdikut, eskiden okul açıkken bir velinin öğrenciye 100 lira harcadığını, şu anda ise en fazla 20 liralık alışveriş yaptıklarını söyledi.

20 yıldır kırtasiye işinde olduğunu belirten Remzi İdikut, korona virüsten önceki sezon ile sonraki arasında satışlarda yüzde 90 civarında düşüş olduğunu söyledi. Önceki dönemlerde bir hafta, 15 gün çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını şu anda bazı dönemlerde satış yapmadan iş yerlerini kapattıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi
Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi
Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi
Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ersin Tatar Muharrem İnce Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Yasmin Erbil Erdem Tepegöz
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüz yüze eğitim başladı, kırtasiyecilerin yüzü yine gülmedi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 23:06:24. #1.15#
title