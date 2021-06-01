İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Okul bahçesinde oynayan öğrenciler Okula gelen öğrenciler NİĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde, Niğde'de yüz yüze eğitime başlandı.
Okul bahçesinde oynayan öğrenciler
Okula gelen öğrenciler NİĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde, Niğde'de yüz yüze eğitime başlandı.
Velileriyle Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenciler, okula ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul