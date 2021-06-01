İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
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İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Okul bahçesinde oynayan öğrenciler Okula gelen öğrenciler NİĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde, Niğde'de yüz yüze eğitime başlandı.

Okul bahçesinde oynayan öğrenciler

Okula gelen öğrenciler NİĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde, Niğde'de yüz yüze eğitime başlandı.

Velileriyle Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenciler, okula ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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