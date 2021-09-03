Yüz yüze eği·ti·m öncesi· okullar dezenfekte edi·li·yor

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlayacak olması nedeniyle Giresun Belediyesi şehir genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlayacak olması nedeniyle Giresun Belediyesi şehir genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

İnsan sağlığına zararsız ilaçlarla yapılan hizmet kapsamında, okul binalarında sağlığa uygun ortamların oluşması sağlanarak, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla eğitim öğretim dönemi öncesinde ilk ve ortaokul ile liselerde ekipler ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Eğitim yuvalarında sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve ortak kullanım alanları ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Okulların açılmasının özellikle çocuklar için çok önemli olduğunu söyleyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Tüm imkanımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında zorlu bir süreç bizi bekliyor ve aldığımız önlemler ile bunun üstesinden geleceğiz. Pandemi süreci özellikle çocuklarımız için çok zorlu geçti. Uzun süredir evlerden online eğitim sürdürüyordu. Giresun Belediyesi olarak öğrencilerimiz okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Diğer yandan, Giresun Belediyesi ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca okullarda yapılması gereken küçük tamir, bakım, peyzaj işlerini de ihtiyaca göre gerçekleştiriyor.

Kaynak: Habermetre