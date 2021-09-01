Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı

Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı.

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. Üsküdar'da bulunan bir ilkokulda toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere maske, kolonya ve kitap etiketi ile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Korona virüs sürecinde Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin ilk okul gününde heyecanlarına ortak oldu. Üsküdar'da bulunan Rauf Orbay İlkokulu önüne gelen polisler, derse girecek öğrencilere maske, kolonya, kitap etiketi gibi eşyalar ile bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bazı çocuklar derse girmeden önce polislerle fotoğraf da çektirdi. Saat 10.00'da ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ilk okul günlerinde sınıflarına girdi.

Öğrenci velisi Elif Kurt, "Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir yıl olur. Polisler maskeler dağıttı çocukları daha iyi korumamız için, etiket verildi. Zaten çocuklarımızı evde maske ve hijyen konusunda uyarıyoruz" dedi.

Diğer bir veli Gül Doğan, "Heyecanlıyız. Sosyal mesafemizi ve gereken tüm tedbirleri çocuklara önceden bildirdik zaten. Umarım onlar da elinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

Okulda yüz yüze eğitim alacak olan öğrenci Büşra Ateş, "Çok heyecanlıyım. Uyarmışlardı beni. Uzak durun ve kimseyle kavga etmeyin dediler. Maske ve kart aldım" dedi. - İSTANBUL

Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı
Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Şener Gülben Ergen
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:25:00. #1.14#

title