Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 1 yıl önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan'ın (43) açtığı ceza davası sonuçlandı. Mahkeme, güzellik merkezi sahibi A.A.'nın günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın hapis cezası almasını istediklerini belirten Aslı İlhan, karara itiraz edeceklerini söyledi. İlhan "Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, 2 Kasım 2020'de sosyal medyada reklamını görüp, gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklar nedeniyle acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

Yüzünün yanmasının ardından yaklaşık 20 bin TL harcadığını anlatan İlhan, "Bunun yanı sıra psikolojik olarak da baya sıkıntı yaşadım. Bunun cezası sadece 3 bin 360 TL olarak belirlendi. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden de itiraz ettik. Verilen cezada alınan para devlete kalacak. Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek. Bu karara isyan ediyorum" diye konuştu.