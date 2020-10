Yüz Tipine Göre Nasıl Eşarp Bağlanır?

Eşarp bağlamak bazı zamanlarda oldukça zor olabiliyor. Özellikle kendi yüz tipinizi tanımadığınızda eşarplarınızı bağlamak çok zor olabilir. Bu noktada eşarplarınızı ve başta yüz tipini belirlemek oldukça önem taşıyor.

Yuvarlak, oval düz ya da köşeli bir yüz. Herkesin kendine has bir yüz tipi var. Durum böyle olunca eşarplarınızı da ona göre bağlamalı ona göre şekil aldırmalısınız. Bu noktada bazı zamanlarda eşarbınızın kumaşı da önemli olsa da öncelik yüzünüz ve eşarbı nasıl bağladığınız. Ayrıntılar haberimizde.

OVAL YÜZ TİPİNE SAHİP ŞANSLILARDAN MISINIZ?

Eğer yüz tipiniz oval ise oldukça şanslı bir konumdasınız demektir. Çünkü oval yüz tipi herkesin sahip olduğu bir yüz şekli değildir. Üstelik her türlü eşarp modelinin size yakışması da cabası. Kullanacağınız her türlü eşarp, yazma, türban ve her türlü bağlama modeli hiç endişe etmeden sizde güzel duracaktır. Çünkü oval yüz tipine kullandığınız eşarp yüzünüzü saracak ve oldukça şık duracaktır.

KARE YÜZ TİPİNİN FARKLILIKLARINI KEŞFETMEYE NE DERSİNİZ?

Eğer böyle bir yüz tipine sahipseniz eşarbınızı bağlarken düşünmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle kare yüz hattından dolayı oldukça keskin görünen bir yüzünüz var. Bu sebepten bazı keskinlikleri gizlemekte fayda var. Durum böyle olunca eşarbınızı sımsıkı bağlayıp kasmak çok büyük bir hata olacaktır. Daha serbest bırakacağınız ve daha kalın olarak kullanacağınız şallar sizin için daha doğru bir seçim olacaktır.

KALP - TERS ÜÇGEN YÜZ ŞEKLİ

Eğer bu yüz tipine sahipseniz muhtemelen çene ucunuz oldukça sivridir. Hal böyle olunca çene ucunu gizlemek ilk yapmanız gereken olmalı. Eşarbınızı ya da şalınızı çene ucuna doğru getirip orada iğnelemek ve eşarbın bir bölümünü orada pot olarak kullanmak çok akıllıca olacaktır.

YUVARLAK YÜZ TİPİNE Mİ SAHİPSİNİZ?

Tombul yanakları ile bildiğimiz yüz şekli oldukça yaygın bir yüz şeklidir. Genelde bu yüz şekline sahip kadınların yapması gereken bonelerini arkaya doğru takıp saklamak ve eşarp ile yanaklarını örtmektir. Ancak burada oldukça hassas bir nokta var. Yüzü çok sıkmamak. Çünkü yüzünüzü çok sıktığınızda işler değişir ve yanaklarınız daha da ön plana çıkar.

DİKDÖRTGEN YÜZ TİPİ

Eğer dikdörtgen yüz hatlarınız varsa ve bu hatları gizlemek istiyorsunuz yapmanız gereken çok basit. Boneyi biraz daha aşağı çekerek başörtüyü üçgen şekilde bağlamalısınız. Bu şekilde dikdörtgen keskin yüz hatları biraz daha yumuşayacaktır.