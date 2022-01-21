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Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi

Yüz tanıma sisteminden PKK üyesi olduğu belirlendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da yabancı kişilere yönelik uygulamada kimliğini vermek istemeyen Suriye uyruklu M.Y.'nin, yüz tanıma sistemi ile PKK/PYD üyesi olduğu ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da yabancı kişilere yönelik uygulamada kimliğini vermek istemeyen Suriye uyruklu M.Y.'nin, yüz tanıma sistemi ile PKK/PYD üyesi olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada kimliğini vermek istemeyen M.Y.'nin, 'Yüz Tanıma Sistemi' ile yapılan sorguda PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Terör örgütü üyeliği suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkan M.Y.'ye, süresiz sınır dışı kararı verildi. Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Y., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Suriye, PKK, Güncel, Haber

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